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Замдиректора фонда капремонта Удмуртии арестовали по обвинению в растрате

Происшествия
28 марта, 13:31 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 28, марта. /ТАСС

В случае, если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет

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ИЖЕВСК, 28 марта. /ТАСС/. Замдиректора "Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом в среду сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Суд ходатайство удовлетворил и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 мая 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел 22 марта. Заместитель директора некоммерческой унитарной организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" Алексей Горбунов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере"). В случае, если его вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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