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Педагог из Кемерова ценой собственной жизни спасла детей при пожаре в ТЦ

Происшествия
28 марта, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Еще нескольких ребят вывел курсант МЧС

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ТАСС, 28 марта. Педагогу из Кемерова Татьяне Дарсалии ценой собственной жизни удалось спасти нескольких детей при пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня". Еще нескольких ребят вывел курсант МЧС Дмитрий Полухин, он жив, сообщается в Telegram-канале Министерства образования и науки РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Минобрнауки России выражает соболезнования родным и близким погибших при пожаре и скорбит вместе с Кемерово. Мы не можем не рассказать о простых людях, которые, не думая о собственной жизни, бросались в огонь, спасая других. Прежде всего детей. Среди них преподаватель кемеровской гимназии № 17 иностранных языков Татьяна Викторовна Дарсалия", - говорится в сообщении.

Женщина успела вывести дочь из здания, а потом, зная, что в кинотеатре находятся дети, вернулась в горящий торговый центр. "Ей удалось спасти нескольких детей, но самой выбраться из горящего здания не получилось. Известно и имя еще одного героя, он выжил. 17-летний курсант кадетского корпуса МЧС Дмитрий Полухин спасся сам и вывел троих детей из горящего торгово-развлекательного центра", - уточняется в сообщении.

Молодой человек уже спустился на третий этаж, когда услышал крики женщины с просьбой найти ее детей, вернулся, и схватив троих ребят на ощупь, потащил их к выходу.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека.

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