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Самарские таможенники изъяли крупную партию контрафактной обуви из Киргизии

Происшествия
28 марта, 14:04 UTC+3 САМАРА

Обувь маркировалась товарными знаками Adidas, Nike, Lacoste, Reebok

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САМАРА, 28 марта. Сотрудники Самарской таможни изъяли крупную партию контрафактной обуви, предназначенной для одного из торговых центров Москвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба таможни.

"В ходе оперативных мероприятий были выявлены три фуры, перевозившие более 32 тысяч пар обуви из Киргизии в один из торговых центров Москвы. Обувь маркирована товарными знаками Adidas, Nike, Lacoste, Reebok", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, представители правообладателей подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции. Общий ущерб, нанесенный правообладателям известных брендов, составил более 130 млн рублей, сообщили в таможне.

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