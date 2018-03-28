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Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" отключили из-за ложных срабатываний

Происшествия
28 марта, 14:07 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Сигнализацию можно было включить только из пункта охраны, сказала представитель СК

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© Максим Григорьев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Пожарная система в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, была переведена с автоматического на ручное управление из-за частных ложных срабатываний. Об этом сообщила в среду в суде представитель СК РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Работник ООО "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал пожарную сигнализацию, чтобы она не срабатывала автоматически, - ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации", - сказала она.

По словам технического директора компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, он о таком изменении в системе не знал. "Я не знал об этой неполадке", - сказал Соболев.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В среду в суде решается вопрос об аресте пяти задержанных: арендатора помещения, где начался пожар, Надежды Судденок, технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника и директора занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александра Никитина и Игоря Полозиненко, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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