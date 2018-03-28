Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию в ТЦ "Зимняя вишня", утверждает, что соответствующая кнопка была неисправна не меньше недели. Об этом он заявил журналистам в перерыве суда, где решается вопрос об его аресте.

"Нажимал, но она была неисправна, - сказал он. - Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там. О каждой неисправности мы еще инженерам сообщаем… Еще 19 марта".

Антюшин добавил, что с рабочего места не отвлекался, сам участвовал в эвакуации. "Ну, естественно, была сначала "сработка" системы, в детском центре на четвертом этаже, она несколько раз срабатывала, потом я увидел, что идет дым на четвертом этаже. Естественно, я сразу позвонил с рабочего телефона в 113, ну и сказал другому охраннику, что у нас пожар", - сказал Антюшин. В среду в суде решается вопрос об аресте пяти задержанных: арендатора помещения, где начался пожар, Надежды Судденок, технического директора компании- собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника и директора занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александра Никитина и Игоря Полозиненко, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию. Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.