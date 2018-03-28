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Венгрия выдала России обвиняемого в пособничестве в убийстве бизнесмена в Волгограде

Происшествия
28 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По версии следствия, Александр Геберт в 2013 году уговорил знакомого организовать заказное убийство конкурента

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Гражданин РФ, обвиняемый в подстрекательстве и пособничестве к убийству конкурента в Волгограде, экстрадирован из Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"28 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Александра Геберта. Органами следствия он обвиняется по ч. 4, 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 ("Подстрекательство и пособничество в совершении убийства") УК РФ", - сообщил Куренной.

По версии следствия, в ноябре 2013 года в Волгограде Геберт уговорил своего знакомого организовать заказное убийство конкурента, установившего монополию во многих сферах деятельности, и оплатил его. В мае 2014 года исполнитель совершил убийство бизнесмена. После этого Геберт покинул Россию и был объявлен в розыск. В 2017 году он был найден в Венгрии.

Уголовное дело в отношении Александра Геберта находится в производстве следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

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