Суд арестовал арендатора сгоревшего в Кемерове ТЦ

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в среду арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения <...> в виде ареста до 25 мая 2018 года", - сказал судья Дмитрий Шандров.

Об аресте ходатайствовал представитель следствия. Адвокаты Судденок высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме Судденок, задержаны технический директор компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненко, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, отключил пожарную сигнализацию. Суд в среду решает вопрос об их аресте.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.