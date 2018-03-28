Мосгорсуд признал законным арест 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу на обеспечительный арест размещенных в банке денег в размере 1 млн рублей, принадлежащих бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом передает корреспондент ТАСС из суда.

"Постановление Черемушкинского суда от 29 ноября 2017 года признать законным", - огласил решения судья.

Ранее сообщалось, что столичный суд в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на принадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и 1 млн рублей в Ланта-банке.

Следственный комитет РФ предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Сама Цымбалюк- Романовская в беседе в корр. ТАСС отвергала предъявленные обвинения.

Развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской официально был оформлен в конце ноября прошлого года. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры.