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По делу об избиении DJ Smash в Перми задержали экс-депутата краевого парламента

Происшествия
28 марта, 15:19 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 28, марта. /ТАСС

Ожидается, что в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения

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ПЕРМЬ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из баров Перми в феврале. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат музыканта Евгений Васев.

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"Сегодня… на 48 часов был задержан подозреваемый по делу Александр Телепнев. Возможно, задержание продлят до 72 часов. За это время суд должен избрать меру пресечения", - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что по делу об избиении музыканта завершилась судебно-медицинская экспертиза, и в среду он смог ознакомиться с ее результатами. По словам Васева, экспертиза показала, что Ширману причинили вред здоровью средней тяжести. "Удары наносились кулаком и ногами, что привело к множественным переломам", - пояснил адвокат.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. В этот день в отдел полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставили гражданина 1982 года рождения. 12 февраля Ширман написал в полицию заявление об избиении. Ранее СМИ сообщали, что в драке мог быть замешан бывший депутат регионального парламента Телепнев и его друг Ванкевич, однако бывший парламентарий опровергал эту информацию.

Позднее, во время допроса в московской больнице, Ширман опознал людей, которые избили его 10 февраля. Пострадавший указал на то, что на него напал Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. После этого "Единая Россия" (ЕР) приостановила членство в партии Телепнева "в связи с возбуждением уголовного дела".

Ранее сообщалось, что после избиения Ширмана правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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