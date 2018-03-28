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В Нижнем Новгороде загорелось маршрутное такси

Происшествия
28 марта, 15:40 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, марта. /ТАСС

Пострадавших нет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Маршрутное такси № 90, в котором находились 20 пассажиров, загорелось днем 28 марта на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, пассажиры не пострадали.

"В 12:45 поступило сообщение о загорании ПАЗ на Зеленском съезде. На момент возгорания в салоне находились 20 человек, все они вышли самостоятельно", - сообщили в ведомстве.

В 13:17 открытое горение было ликвидировано, причины возгорания устанавливаются.

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