СК проверяет информацию о разрушении дома в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что в городе Дзержинске Нижегородской области разрушается многоквартирный жилой дом, который не признают аварийным. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"По данному факту следователями СО по г. Дзержинску СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка" - говорится в сообщении.

Поводом для проверки послужил сюжет, вышедший в эфире региональной телекомпании, о том, что многоквартирный дом в Дзержинске разрушается и находится в ужасающем состоянии, однако власти не признают его аварийным.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.