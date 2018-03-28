Из горящего автоцентра в Петербурге эвакуировали 100 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Из горящего автоцентра в Приморском районе Санкт-Петербурга спасатели эвакуировали 100 человек, никто не пострадал, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Никто не пострадал. Эвакуировать людей из помещения спасателям помогало частное охранное предприятие", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского района, была проведена двойная проверка, чтобы убедиться, что внутри горящего здания никто не остался. "[Эвакуировали людей] полностью. Дважды проверили - глава района на месте дал поручение повторить еще раз проверку, прошлись по списку, по головам всех посчитали - [внутри] никого нет", - сообщили в пресс-службе района.

Эвакуацию ТАСС подтвердили и в пресс-службе автосалона. "Людей эвакуировали, сейчас работают пожарные", - сказал ТАСС пресс-секретарь автосалона "Рольф Лахта", который является официальным дилерским центром Hyundai, Павел Носов.

Представитель "Рольф" подтвердил ТАСС, что автоцентр принадлежит данной дилерской компании. "Да, действительно это наш дилерский центр Hyundai. Эвакуация проведена в штатном режиме, и сейчас работают пожарные", - сказали в компании.