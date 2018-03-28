Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м

ТАСС/Ruptly

ТАСС, 28 марта. Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге достигла 500 кв. м, данных о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 15:56 ранг пожара повышен до №2. В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв. м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 28 марта в 15:22 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Савушкина, д. 103, где расположен автоцентр Hyundai.

В пресс-службе скорой помощи города подтвердили, что информации о пострадавших не поступало.

"Сотрудники работают", - сказал собеседник агентства.

Начальник начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин добавил, что пожарные локализовали возгорание в автоцентре.

"Работаем по номеру два, нам удалось локализовать пожар, там есть частичное обрушение кровли", - сказал Аникин.

Он также отметил, что пожар происходит в ремонтной зоне автоцентра. "Работаем сейчас с учетом недопустимости различных взрывов, так как это ремзона, есть ацетиленовые баллоны. Сосредотачиваем личный состав на очаге тушения пожара. Со всех сторон окружили, в течение определенного времени справимся", - добавил глава городского ГУ МЧС.

По его словам, опасность распространения пожара миновала. "Сейчас здесь 16 автоцистерн, около 80 человек личного состава работают на месте. Сил достаточно. В настоящий момент возможность распространения пожара мы ликвидировали", - добавил Аникин.

Как пояснил глава Приморского района Николай Цед, рядом с очагом возгорания находился склад, где хранились запчасти. "Произошло возгорание в ремонтной зоне, там рядом находился склад с имуществом, где запчасти хранились, резиновые баллоны", - сказал Цед в эфире телеканала.

Данные полиции и очевидцев

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд экстренных служб к месту пожара. "Также сотрудниками полиции организована охрана общественного порядка в районе пожара. Сил и средств достаточно", - сказали в пресс-службе.

По словам жителя Санкт-Петербурга, очевидца произошедшего Юрия Орлова, сначала в автоцентре было объявлено, что проходят пожарные учения, затем посетителям сообщили, что начался пожар, и попросили всех покинуть здание. "Паники не было, все вели себя достойно - как персонал, так и посетители", - сказал собеседник агентства.

На данный момент само здание автосалона пустое, все автомобили переместили наружу.