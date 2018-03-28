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Двое полицейских пострадали в ДТП с участием четырех машин в Самарской области

Происшествия
28 марта, 16:47 UTC+3 САМАРА САМАРА 28, марта. /ТАСС

Сотрудников полиции доставили в больницу

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САМАРА, 28 марта. /ТАСС/. Два сотрудника полиции пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Самарской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сегодня около 13:00 мск на 1086 км федеральной трассы М-5 "Урал" водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Ducato, который от удара столкнулся с машиной Kia и полицейской LADA Priora, стоявшей на обочине с включенными проблесковыми маячками. Пострадали двое полицейских в Priora, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Ведется проверка.

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