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Кириенко: даже такие трагедии, как в Кемерове, будут использовать для провокаций

Происшествия
28 марта, 16:44 дата обновления: 28 марта, 17:32 UTC+3

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что из трагедии предстоит сделать много выводов

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что даже такие трагедии, как в Кемерове, будут использоваться для провокаций, и власти понимают эту опасность.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций", - сказал Кириенко в среду на конференции Фонда развития гражданского общества.

"Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей, поэтому это вещи, с которыми нам придется работать", - заявил Кириенко, комментируя появлявшиеся накануне сообщения в СМИ о том, что власти якобы замалчивают реальные данные по погибшим в пожаре.

Кириенко также заявил, что из трагедии предстоит сделать много выводов.

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"В Кемерове произошло трагическое событие, из которого предстоит сделать большое количество выводов", - сказал Кириенко.

Кириенко особо отметил высокую степень "человеческой сопричастности и консолидации". "Происходящее <...> показывает очень высокий уровень человеческой сопричастности и консолидации, огромное количество людей во всех городах страны создавали стихийные мемориалы, выходили на улицы, в Москве вчера были три места, куда приходили люди. Чужого горя нет. И были примеры героического поведения людей, которые на пожаре жертвовали жизнью чтобы спасать других", - пояснил он.

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