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В Подмосковье грузовой лифт с пятью рабочими упал в шахту

Происшествия
28 марта, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Трое рабочих получили переломы ног, у двоих других врачи установили иные травмы и ушибы

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пятеро рабочих пострадали при падении грузового лифта в шахту на заводе в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В помещении завода в сельском поселении Развилка грузовой лифт упал в шахту. В момент падения внутри кабины находились пятеро рабочих", - сообщила она.

В ходе осмотра пострадавших врачи установили переломы ног у троих и иные ушибы и травмы - у двух других. По данному факту начата доследственная проверка, на место выехала следственная группа.

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