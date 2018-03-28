В Подмосковье грузовой лифт с пятью рабочими упал в шахту

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пятеро рабочих пострадали при падении грузового лифта в шахту на заводе в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В помещении завода в сельском поселении Развилка грузовой лифт упал в шахту. В момент падения внутри кабины находились пятеро рабочих", - сообщила она.

В ходе осмотра пострадавших врачи установили переломы ног у троих и иные ушибы и травмы - у двух других. По данному факту начата доследственная проверка, на место выехала следственная группа.