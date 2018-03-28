Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге в многоэтажке произошел пожар

Происшествия
28 марта, 16:55 дата обновления: 28 марта, 17:31 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Пожар произошел в среду в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, 15 в Санкт-Петербурге. Об этом  ТАСС сообщили в управлении МЧС.

"Горят электрощиты на 17-м этаже 23-этажного жилого дома", - сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что люди эвакуированы, пострадавших нет.

В пресс-службе скорой помощи города подтвердили, что данные о пострадавших не поступали. "Сотрудники работают", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в управляющей компании "Уютный дом", пожар произошел в 9-м и 10-м подъездах.

В пресс-службе городского управления МЧС добавили, что спасатели повысили ранг пожара. "Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара повышен до №2", - сказали в управлении.

По данным МЧС, на месте пожара работают 44 спасателя и девять единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров