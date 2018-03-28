В Петербурге в многоэтажке произошел пожар

ТАСС, 28 марта. Пожар произошел в среду в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, 15 в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЧС.

"Горят электрощиты на 17-м этаже 23-этажного жилого дома", - сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что люди эвакуированы, пострадавших нет.

В пресс-службе скорой помощи города подтвердили, что данные о пострадавших не поступали. "Сотрудники работают", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в управляющей компании "Уютный дом", пожар произошел в 9-м и 10-м подъездах.

В пресс-службе городского управления МЧС добавили, что спасатели повысили ранг пожара. "Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара повышен до №2", - сказали в управлении.

По данным МЧС, на месте пожара работают 44 спасателя и девять единиц техники.