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В Подмосковье задержаны 16 человек, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

Происшествия
28 марта, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Материальный ущерб от мошеннических действий составил порядка 25 млн рублей

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Полицейские Московской области возбудили уголовное дело в отношении организатора группировки и 15 его сообщников, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области в отношении организатора и 15 участников преступного сообщества возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") УК РФ. Ранее были задержаны подозреваемые в совершении мошеннических действий с недвижимостью на территории Московского региона", - сказала она.

По ее словам, подозреваемые, используя поддельные документы на подставных людей, оформляли похищенное недвижимое имущество, после чего продавали его. Причиненный материальный ущерб составил около 25 млн рублей.

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