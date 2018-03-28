Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин потребовал от СК проверить все без исключения версии причин пожара в Кемерове

Происшествия
28 марта, 17:07 дата обновления: 28 марта, 17:39 UTC+3

Президент заявил, что уголовное дело должно быть расследовано, не взирая на должности фигурантов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал от Следственного комитета проверить все без исключения версии причин пожара в Кемерове.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Разумеется, должны быть проверены все версии, все без исключения", - заявил он на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой. "Версия о каких-то злоумышленниках, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемыми", - сказал президент.

"Если подтвердится какая-то из версий, она должна быть обоснована экспертизами техническими, строительными, финансовыми и т. д", - подчеркнул Путин.

Президент потребовал, чтобы выводы следствия по делу были сделаны, не взирая на служебное положение фигурантов.

"Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона, и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии", - сказал Путин.

Путин подчеркнул необходимость ответить на все возникающие вопросы. "Неделю не работала сигнализация. Почему? Неделю не ремонтировалось! Почему вручную не включали, хотя ручной привод работал? Почему двери оказались закрыты? Почему там использовали горючие материалы? Там масса вопросов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что хотя в расследовании дела "легче всего свалить на злоумышленников", но "и эта версия должна быть отработана". Бастрыкин пообещал разобраться со всеми вопросами системно.

Смотрите также

Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

Тулеев призвал привлечь к ответственности собственника ТЦ "Зимняя вишня"

Кириенко: даже такие трагедии, как в Кемерове, будут использовать для провокаций

"Докладывайте мне регулярно", - поручил ему Путин.

Президент также потребовал от Бастрыкина не допустить паники из-за вбросов через социальные сети о причинах трагедии.

"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", - заявил Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна Путин, Владимир Владимирович Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров