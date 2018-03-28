Путин потребовал от СК проверить все без исключения версии причин пожара в Кемерове

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал от Следственного комитета проверить все без исключения версии причин пожара в Кемерове.

"Разумеется, должны быть проверены все версии, все без исключения", - заявил он на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой. "Версия о каких-то злоумышленниках, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемыми", - сказал президент.

"Если подтвердится какая-то из версий, она должна быть обоснована экспертизами техническими, строительными, финансовыми и т. д", - подчеркнул Путин.

Президент потребовал, чтобы выводы следствия по делу были сделаны, не взирая на служебное положение фигурантов.

"Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона, и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии", - сказал Путин.

Путин подчеркнул необходимость ответить на все возникающие вопросы. "Неделю не работала сигнализация. Почему? Неделю не ремонтировалось! Почему вручную не включали, хотя ручной привод работал? Почему двери оказались закрыты? Почему там использовали горючие материалы? Там масса вопросов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что хотя в расследовании дела "легче всего свалить на злоумышленников", но "и эта версия должна быть отработана". Бастрыкин пообещал разобраться со всеми вопросами системно.

"Докладывайте мне регулярно", - поручил ему Путин.

Президент также потребовал от Бастрыкина не допустить паники из-за вбросов через социальные сети о причинах трагедии.

"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", - заявил Путин.