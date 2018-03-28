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Бастрыкин: экспертизы по делу о пожаре в Кемерове могут занять четыре месяца

Происшествия
28 марта, 17:16 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 28, марта. /ТАСС

Глава СК пообещал максимально ускорить процесс проведения экспертиз

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Экспертизы по делу о пожаре в Кемерове могут занять четыре-пять месяцев, однако Следственный комитет РФ максимально ускорит их, пообещал глава комитета Александр Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.

На встрече, которая состоялась в Ново-Огарево, Путин спросил у Бастрыкина, сколько времени потребуется на проведение экспертиз по делу о пожаре в Кемерове, и получил ответ, что этот процесс "не скорый". По словам Бастрыкина, строительные, финансовые и экономические экспертизы занимают четыре-пять месяцев. Глава СК пообещал максимально ускорить этот процесс и попросить коллег-экспертов создать укрупненные группы для проведения экспертиз. Тем не менее, по его словам, этот процесс все равно займет не менее трех месяцев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего, - потребовал глава государства. - Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне". Бастрыкин заверил, что экспертиза будет независимой, вневедомственной, наряду с экспертизой Следственного комитета.

"Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирования, почему такие проверки [торгового центра "Зимняя вишня" были], нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени", - добавил глава СК.

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