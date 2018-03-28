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Жители Кемерова вспоминают трагедию в "Зимней вишне"

Происшествия
28 марта, 17:59 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

В городе прошли первые похороны погибших

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. В день национального траура по погибшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове хоронят погибших и вспоминают трагический день, передает корреспондент ТАСС.

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Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В городские храмы, где прошло отпевание погибших, местные жители несли цветы, венки и мягкие игрушки. Людей было так много, что перед входом скапливались очереди.

Говоря о трагедии, люди не могли сдержать слез. "Вот как так, не война ведь. Ни с того, ни с сего перечеркнуло людям жизнь, и родным как жизнь поломало. Горько особенно, когда семья вся погибла, а кто-то один остался, есть ведь такое", - рассказала ТАСС пенсионерка Анна Александровна.

Таксист Евгений Балашов рассказал, что в день пожара ему позвонил друг, которому посчастливилось выбраться из горящего здания и попросил забрать его с площадки перед "Зимней вишней". Вместе с другом Евгений увез домой и незнакомую женщину с двумя детьми.

"Я их подобрал, увез, хотел вернуться, еще кого-то отвезти. Но пока доехал, все уже перекрывали, и там работали пожарные. И огонь прямо из щелей между панелями на стенах рвется наружу", - сказал Евгений, признавшись, что не спал всю ночь - следил за новостями.

Спасительный банкомат

Люди продолжают нести цветы к торговому центру. Жительница Кемерова Ольга Ерофеева принесла к мемориалу уже третий букет гвоздик - в день трагедии она была в "Зимней вишне" с двумя сыновьями и смогла выбраться из горящего здания.

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Аварийно-восстановительные работы после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

"Мы думали купить мороженое, и я решила спуститься, чтобы наличных снять в банкомате. И я так поняла, именно в этот момент начался пожар. Нам недалеко было бежать, а не пошли бы к банкомату, неизвестно, как бы повернулось", - рассказала она.

По словам очевидцев, пламя в считанные минуты вырвалось наружу. Саркис Хумарян вспоминает, что в торговый центр будто бросили бомбу. Мужчина в день трагедии приехал в "Зимнюю вишню", чтобы узнать о судьбе находившихся в горящем здании сына и внука. Близкие Саркиса погибли, а он сам оказался в больнице, отравившись угарным газом.

"Мой сын и внук в этот день пошли в ТЦ в кино... Мне потом позвонила жена с просьбой доехать до "Зимней вишни"... Когда сюда приехали, тут такое было, повсюду были крики пожарных, что стена сейчас упадет. Мы ночевали здесь в итоге", - рассказал Хумарян.

"По счастливой случайности"

Члены созданной накануне инициативной группы родственников пострадавших в среду объехали несколько детских домов в Кемеровской области, чтобы проверить слухи о том, что в торговом центре могли погибнуть дети-сироты.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

"Мы съездили в два детских дома Топкинского района, в детский дом в поселке Трещевском, в Кемерове, в поселке Чебула. Проверили всех детей - они живы и здоровы, мы получили всю подтверждающую информацию от наших помощников, которые опросили население", - рассказал представитель инициативной группы Расим Яралиев. Он добавил, что пятеро погибших детей из поселка Трещевский, о которых сообщалось ранее, к детдомовцам не относятся.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что люди видели рядом с "Зимней вишней" автобус из детского дома. Яралиев рассказал, что автобус действительно собирался прибыть в воскресенье, но детей спасла случайность.

"Автобуса-то не было, была просто программа на воскресенье, их хотели привезти. Но по счастливой случайности, так как некому было подписать разрешение на провоз детей, их не повезли", - пояснил он.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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