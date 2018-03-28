Спасатели Петербурга эвакуировали почти 70 человек из горящего многоэтажного дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Шестьдесят восемь человек эвакуировали спасатели из многоэтажного дома в Санкт-Петербурге, где в среду произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении МЧС.

"23-этажное здание, в 16:18 поступило сообщение о пожаре на 18-м этаже. Горит электрощиток, сильное задымление, 68 человек эвакуировано", - сказали в МЧС.

Чтобы вывести людей из здания, пожарным пришлось использовать автолестницы. Всего же для эвакуации людей и борьбы с огнем специалисты задействовали 14 единиц техники.

Очевидцы сообщили ТАСС, что эвакуированных людей принимает в том числе расположенное в этом доме кафе. "Сейчас много пожарных машин, задымление было большое на уровне где-то 12-13 этажей и выше, сейчас дым уже поднялся выше значительно. Я так понимаю, что ребята потушили снизу и эвакуируют людей периодически снизу. На лестницах забирают всех, кто не выше 15 этажа, видимо. У меня забрали тещу с 15 этажа - через окно при помощи выдвижной лестницы", - сказал очевидец Сергей.

По его словам, пришлось долго освобождать двор от машин, чтобы пожарные смогли проехать. "Нет такого, что какая-то паника. На пожарных лестницах внутри дома почти везде мелькают пожарные - сейчас уже на 20-м этаже вижу. Стучат в двери, забирают людей и выводят их на улицу", - рассказал очевидец.

Как рассказали ТАСС сотрудники кафе, расположенного на первом этаже здания, из-за пожара возникло сильное задымление. "Черный дым валит, очень много пожарных работают на месте пожара, - рассказала сотрудница кафе. - Мы выходим на улицы, стараемся людей позвать, если им нужна помощь, выдаем им пледы, в которые можно завернуться и погреться, предлагаем напитки. Сейчас у нас около 15 человек".

Кафе обесточено, однако эвакуированные собираются в нем.

Ранее сообщалось, что спасатели повысили ранг пожара в доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. "Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара повышен до №2", - сказали в пресс-службе городского управления МЧС.