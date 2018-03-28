СК проводит проверку после падения кирпича на ребенка около жилого дома в Твери

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после падения кирпича на голову восьмилетнего ребенка около подъезда жилого дома в Твери. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) России по Тверской области.

"По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. При опросе малолетняя пояснила, что она находилась у подъезда дома № 46, расположенного по улице Спартака города Твери, где ей на голову упал кусок кирпича. Со слов девочки, какие-либо ограждения или предупреждающие надписи около дома отсутствовали", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, находится в больнице.