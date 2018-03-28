Бастрыкин: проверки ТЦ "Зимняя вишня" с 2016 года проводились "не слишком добросовестно"

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Следствие изучит правомерность предоставления здания, где располагалась "Зимняя вишня", для эксплуатации в качестве торгового центра, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Мы назначаем экспертизу в специальных учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, это экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра, была назначена экспертиза финансово-экономическая", - сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас идет в полном объеме изучение массива документов, с тем чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания".

Кроме того, продолжил Бастрыкин, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего противопожарной безопасности.

По его словам, в настоящее время Следственный комитет активно работает с администрацией города, прежде всего с мэрией, и "теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра". "Мы ведем их допросы", - сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что следствие даст правовую оценку принимавшимся решениям. "Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра, с 2016 года, проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", - сказал Бастрыкин.