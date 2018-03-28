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Из здания морского вокзала в Петербурге эвакуировали людей из-за бесхозного пакета

Происшествия
28 марта, 17:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Подозрительный предмет обнаружили у поста полиции во время патрулирования территории

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Полиция эвакуировала людей из здания морского вокзала на площади Морской Славы в Петербурге для проверки бесхозного пакета. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что бесхозный предмет обнаружили у поста полиции.

"При патрулировании был обнаружен белый пакет на территории вокзала. Сотрудники транспортной полиции эвакуировали людей", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что проводится проверка, устанавливается владелец пакета.

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