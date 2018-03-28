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Сотрудники МЧС локализовали пожар в многоэтажке в Петербурге

Происшествия
28 марта, 18:13 дата обновления: 28 марта, 18:22 UTC+3

В результате инцидента пострадавших нет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

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"Пожар локализовали. Горели электрощитовая и кабель протяженностью 80 метров. Сработали оперативно, никто не пострадал", - рассказал начальник пресс-службы Андрей Литовка.

Он добавил, что пока к медикам никто из жильцов дома не обращался. "Возможно, кто-то себя почувствовал плохо, но на данный момент в скорую никто не обращался", - сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что 68 человек было эвакуировано из 23-этажного дома на Коломяжском проспекте, 15, где произошел пожар.

Компания "Пассажиравтотранс" направила два автобуса к дому для временного размещения эвакуированных из-за пожара жильцов. "Мы отправили на Коломяжский проспект два автобуса для временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар", - сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области агентству сообщили, что движение транспорта в районе ЧП ограничено незначительно. "На месте работают инспекторы [ГИБДД]", - сказал в управлении.

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