Скворцова заявила, что экспертиза тел погибших в Кемерове займет 21 день

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Опознание большинства погибших при пожаре в Кемерове потребует генетической экспертизы, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня", - сказала она.

Путин попросил министра не затягивать эту работу.

По словам Скворцовой, названный ею срок и так был сокращен с 35 дней, "а быстрее трех недель может не получится, так как предстоит серьезная работа". Глава Минздрава заявила, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. "Работают судебные эксперты, - доложила она. - На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего". "Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза", - сказала Скворцова.