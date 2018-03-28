Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скворцова заявила, что экспертиза тел погибших в Кемерове займет 21 день

Происшествия
28 марта, 18:00 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 28, марта. /ТАСС

Работы будут продолжаться круглосуточно, отметила глава Минздрава

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Опознание большинства погибших при пожаре в Кемерове потребует генетической экспертизы, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня", - сказала она.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Путин попросил министра не затягивать эту работу.

По словам Скворцовой, названный ею срок и так был сокращен с 35 дней, "а быстрее трех недель может не получится, так как предстоит серьезная работа". Глава Минздрава заявила, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. "Работают судебные эксперты, - доложила она. - На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего". "Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза", - сказала Скворцова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
5
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
6
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
7
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
Темы дня
Новости партнеров