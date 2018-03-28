Бастрыкин: версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове от открытого огня, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Выдвигаются две основных версии - это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - это должностные лица и специалисты - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Глава государства пригласил Бастрыкина и министра здравоохранения Веронику Скворцову для того, чтобы те доложили о мероприятиях по ликвидации последствий трагедии и о ходе ее расследования. По словам Бастрыкина, в расследовании участвуют 104 криминалиста и следователя, завершен осмотр места происшествия.

"Мы назначаем экспертизу в специальных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра. Была назначена экспертиза финансово-экономическая", - сказал глава Следственного комитета.

По его словам, сейчас специалисты изучают весь массив документов с тем, чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания". Кроме того, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего, противопожарной безопасности.

Глава СК РФ добавил, в настоящее время ведомство работает с администрацией города и "с теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра". "Мы ведем их допросы", - сказал Бастрыкин. Он заверил, что следствие даст правовую оценку принимавшимся решениям. "Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 году, проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что никаких мер по устранению неполадок в системе пожаротушения в здании в Кемерове не было принято за всю неделю с того момента, когда она сломалась. Бастрыкин также рассказал, что начальник ЧОПа, которое охраняло здание, после начала пожара, не включив систему оповещения людей, сам покинул здание. "Я предполагаю в субботу прибыть в Кемерово и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших", - сказал Бастрыкин.