Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бастрыкин: версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна

Происшествия
28 марта, 18:04 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 28, марта. /ТАСС

По словам главы СК, в расследовании участвуют 104 криминалиста и следователя

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове от открытого огня, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Выдвигаются две основных версии - это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - это должностные лица и специалисты - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Глава государства пригласил Бастрыкина и министра здравоохранения Веронику Скворцову для того, чтобы те доложили о мероприятиях по ликвидации последствий трагедии и о ходе ее расследования. По словам Бастрыкина, в расследовании участвуют 104 криминалиста и следователя, завершен осмотр места происшествия.

"Мы назначаем экспертизу в специальных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Это экспертиза пожаротушения, экспертиза по строительному вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра. Была назначена экспертиза финансово-экономическая", - сказал глава Следственного комитета.

По его словам, сейчас специалисты изучают весь массив документов с тем, чтобы "установить юридическую законность передачи этого здания". Кроме того, изучаются договоры, заключенные "на все виды обеспечения", прежде всего, противопожарной безопасности.

Глава СК РФ добавил, в настоящее время ведомство работает с администрацией города и "с теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра". "Мы ведем их допросы", - сказал Бастрыкин. Он заверил, что следствие даст правовую оценку принимавшимся решениям. "Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра с 2016 году, проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что никаких мер по устранению неполадок в системе пожаротушения в здании в Кемерове не было принято за всю неделю с того момента, когда она сломалась. Бастрыкин также рассказал, что начальник ЧОПа, которое охраняло здание, после начала пожара, не включив систему оповещения людей, сам покинул здание. "Я предполагаю в субботу прибыть в Кемерово и при необходимости повстречаться с представителями потерпевших", - сказал Бастрыкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна Путин, Владимир Владимирович Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров