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В Тамбовской области из больницы выписали всех пострадавших в результате отравления газом

Происшествия
28 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе администрации региона

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Всех 22 жителей Тамбовской области, госпитализированных 20 марта с признаками отравления в результате утечки неизвестного газа в поселке Калиничи, выписали из больницы. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы администрации региона Игорь Чеханов.

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"До конца вчерашнего дня их всех выписали. В выходные дни еще обращались люди, изначально отказавшиеся от медицинской помощи. Всю необходимую помощь врачи им оказали", - уточнил Чеханов.

Вечером 20 марта в поселке Калиничи Тамбовского района произошла утечка неизвестного газа, когда 42-летний мужчина демонтировал металлические баллоны во дворе своего дома. Соседи, почувствовав резкий запах и ухудшение состояния здоровья, обратились за медицинской помощью. По одной из версий, местные жители привезли в поселок баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего почувствовали себя плохо. Врачи госпитализировали в больницы Тамбова 22 человека, в том числе девять детей.

Поселок Калиничи Тамбовского района является многонациональным населенным пунктом, в нем проживают около 1 тыс. человек, в том числе цыганская диаспора, а также курды-езиды, русские, украинцы и другие.

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