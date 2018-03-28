Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье возбуждены дела о распространении в соцсетях экстремистских материалов

Происшествия
28 марта, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По данным следственного отдела по городу Коломна, есть двое подозреваемых, в ближайшее время следствие изберет меру пресечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил два уголовных дела о распространении в соцсетях материалов, направленных на возбуждение ненависти к лицам неславянской национальности и группам людей, выделяемых по признаку сексуальной ориентации и религии. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждены два уголовных дела по фактам совершения преступлений экстремистской направленности (ч. 1 ст. 282 УК РФ)", - сообщила она.

По ее словам, в первом случае материалы распространял 22-летний местный житель с июня по октябрь 2014 года. Фигурантом второго дела стал 38-летний гражданин Республики Таджикистан, распространявший экстремистскую информацию с июля 2014 года по март 2016 года. В отношении обоих подозреваемых в ближайшее время следствие изберет меру пресечения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров