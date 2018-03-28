В Подмосковье возбуждены дела о распространении в соцсетях экстремистских материалов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил два уголовных дела о распространении в соцсетях материалов, направленных на возбуждение ненависти к лицам неславянской национальности и группам людей, выделяемых по признаку сексуальной ориентации и религии. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждены два уголовных дела по фактам совершения преступлений экстремистской направленности (ч. 1 ст. 282 УК РФ)", - сообщила она.

По ее словам, в первом случае материалы распространял 22-летний местный житель с июня по октябрь 2014 года. Фигурантом второго дела стал 38-летний гражданин Республики Таджикистан, распространявший экстремистскую информацию с июля 2014 года по март 2016 года. В отношении обоих подозреваемых в ближайшее время следствие изберет меру пресечения.