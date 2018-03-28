Ходатайство СК о заочном аресте пранкера Вольнова поступило в суд

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заочном аресте украинского пранкера, распространившего информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, поступило в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Юнона Царева.

"Материалы следствия с просьбой о заочном аресте в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов - прим. ТАСС) поступили в суд", - сказала представитель суда.

Царева отметила, что заседание состоится в среду в ближайшие часы.

Ранее в соцсетях были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию. Как отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи дадут оценку действиям телефонного хулигана, сообщившего ложные данные с целью дестабилизации ситуации в регионе.