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Сгоревший в Петербурге автоцентр "Рольф" был застрахован

Происшествия
28 марта, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Представитель компании добавил, что о причинах происшествия пока говорить преждевременно

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Автоцентр "Рольф" в Петербурге, где произошел пожар, был застрахован, сообщил ТАСС представитель компании.

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"Главное на сегодняшний день - что не пострадали люди. Здание дилерского центра и имущество застраховано", - сообщил ТАСС представитель "Рольф" и добавил, что о причинах происшествия говорить преждевременно.

Пожар произошел на территории дилерского центра Лахта на улице Савушкина. Как отмечают в компании, по предварительной информации, первоначальный очаг возгорания находился на территории склада запчастей.

Как ранее сообщал начальник городского главка МЧС России Алексей Аникин, пожар локализован, есть частичное обрушение кровли, опасность распространения пожара ликвидирована.

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