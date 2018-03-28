Сгоревший в Петербурге автоцентр "Рольф" был застрахован

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Автоцентр "Рольф" в Петербурге, где произошел пожар, был застрахован, сообщил ТАСС представитель компании.

"Главное на сегодняшний день - что не пострадали люди. Здание дилерского центра и имущество застраховано", - сообщил ТАСС представитель "Рольф" и добавил, что о причинах происшествия говорить преждевременно.

Пожар произошел на территории дилерского центра Лахта на улице Савушкина. Как отмечают в компании, по предварительной информации, первоначальный очаг возгорания находился на территории склада запчастей.

Как ранее сообщал начальник городского главка МЧС России Алексей Аникин, пожар локализован, есть частичное обрушение кровли, опасность распространения пожара ликвидирована.