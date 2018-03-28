Грудного ребенка госпитализировали в Петербурге после задымления в многоэтажном доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Двухмесячного ребенка доставили в одну из больниц Петербурга после задымления в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, сообщили в среду в администрации Приморского района.

"К медикам уже обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Госпитализирован двухмесячный ребенок", - говорится в сообщении.

Около 60 жильцов дома, в котором произошло задымление, эвакуируют в ближайшую школу - гимназию № 52. На месте ЧП создали оперативный штаб, решают вопрос о предоставлении маневренного фонда эвакуированным. "Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели", - сказали в администрации.

Сейчас, по данным властей района, дом отключили от электроснабжения. "После окончания работы пожарных будет приниматься решение о восстановлении энергоснабжения дома и сроках восстановления поврежденной проводки", - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что 68 человек эвакуировали из 23-этажного дома № 15 на Коломяжском проспекте, где произошел пожар. По данным МЧС, горел электрощиток, наблюдалось сильное задымление. Компания "Пассажиравтотранс" направила два автобуса к дому для временного размещения эвакуированных из-за пожара жильцов. "Мы отправили на Коломяжский проспект два автобуса для временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар", - сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что движение транспорта в районе ЧП ограничено незначительно.