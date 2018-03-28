Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грудного ребенка госпитализировали в Петербурге после задымления в многоэтажном доме

Происшествия
28 марта, 18:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

К медикам обратились несколько человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Двухмесячного ребенка доставили в одну из больниц Петербурга после задымления в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, сообщили в среду в администрации Приморского района.

"К медикам уже обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Госпитализирован двухмесячный ребенок", - говорится в сообщении.

Около 60 жильцов дома, в котором произошло задымление, эвакуируют в ближайшую школу - гимназию № 52. На месте ЧП создали оперативный штаб, решают вопрос о предоставлении маневренного фонда эвакуированным. "Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели", - сказали в администрации.

Сейчас, по данным властей района, дом отключили от электроснабжения. "После окончания работы пожарных будет приниматься решение о восстановлении энергоснабжения дома и сроках восстановления поврежденной проводки", - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что 68 человек эвакуировали из 23-этажного дома № 15 на Коломяжском проспекте, где произошел пожар. По данным МЧС, горел электрощиток, наблюдалось сильное задымление. Компания "Пассажиравтотранс" направила два автобуса к дому для временного размещения эвакуированных из-за пожара жильцов. "Мы отправили на Коломяжский проспект два автобуса для временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар", - сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что движение транспорта в районе ЧП ограничено незначительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров