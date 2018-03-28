Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова, распространявшего в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов - прим. ТАСС) сроком на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Также суд объявил его в розыск.

Ранее сообщалось, что СК на пранкера заведено уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

В соцсетях после трагедии в Кемерове были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.

В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок; опознаны 27 погибших. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.