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Суд в Волгоградской области вынес приговор сотрудницам почты, присвоившим 7 млн рублей

Происшествия
28 марта, 18:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 28, марта. /ТАСС

Женщины признали вину и частично возместили ущерб

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ВОЛГОГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области приговорил к реальным срокам лишения свободы двух сотрудниц почты, присвоивших более 7 млн рублей. Об этом сообщила в среду старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"56-летняя бывшая начальница главной кассы Николаевского почтамта Галина Щетина и 54-летняя кассир Назым Бажурова признаны Николаевским судом виновными в присвоении вверенных им денежных средств в особо крупном и крупном размерах. Суд приговорил Щетину к двум с половиной годам лишения свободы, Бажурову - к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда", - приводятся слова Чередининой в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что с апреля по август 2017 года Щетина присвоила порядка 5,5 млн рублей, находившихся на хранении в кассе. По аналогичной схеме более 1,5 млн рублей присвоила ее подчиненная Бажурова. Хищение удалось выявить во время ревизии. Сотрудницы почты признали вину в присвоении денег и частично возместили ущерб.

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