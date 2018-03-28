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Воздух у горящего автоцентра в Петербурге проверят на содержание вредных веществ

Происшествия
28 марта, 18:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

На место прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория

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© Антон Ваганов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории берут пробы воздуха на месте пожара в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

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Анализ покажет, не превышена ли предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе пожара.

"В 16:54 мск пожар локализован, отказ № 2, работают по № 1. На месте работает ПХРЛ (передвижная химико-радиометрическая лаборатория) комитета по вопросам законности и правопорядка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар в автоцентре начался днем в среду со склада запчастей.

"Произошло возгорание на территории дилерского центра... ["Рольф Лахта"] на улице Савушкина. По предварительной информации, первоначальный очаг возгорания находился на территории склада запчастей. О причинах происшествия говорить преждевременно", - сказал ТАСС пресс- секретарь компании "Рольф", которой принадлежит автоцентр, Павел Носов. Он отметил, что здание дилерского центра и имущество застраховано.

Ранее сотрудник автоцентра сообщал ТАСС, что в шоуруме находилось 20 автомобилей, их успели своевременно вывезти.

Из-за пожара движение транспорта на Стародеревенской улице оказалось ограниченным, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Место пожара находится в спальном районе Санкт-Петербурга на пути из центра города. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в районе пожара движение затруднено, средняя скорость потока на улице Савушкина - 7 км/ч.

О пожаре

Сигнал о возгорании в автоцентре на улице Савушкина поступил в 15:22 мск, из-за угрозы распространения огня первоначальный номер 1-бис повысили в 15:56 мск до 2-го. Пожарные прибыли на место практически сразу. В тушении огня участвовали 107 человек личного состава, использовалось 24 единицы техники, сообщили в городском ГУ МЧС. Пожар произошел в помещении склада с автозапчастями на общей площади 500 кв. м. Очевидцы сообщали, что дым от пожара виден в разных районах города за десятки километров от места возгорания. Никто не пострадал.

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