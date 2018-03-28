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План "Перехват" объявлен в Москве после ограбления банка на $100 тыс.

Происшествия
28 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По данным источника, в ограблении участвовали пять человек

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пятеро вооруженных мужчин ограбили отделение Бинбанка на востоке Москвы, похищены $100 тыс. Грабители скрылись.

"Вечером в среду пять вооруженных человек в масках вошли в отделение Бинбанка на Сокольнической площади, дом 9, и потребовали $100 тыс. Получив деньги, нападавшие скрылись", - сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

Он отметил, что в настоящее время для розыска нападавших полиция объявила в городе план "Перехват".

Начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов сообщил ТАСС, что на место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа. "Организован комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших данное деяние", - сказал Титов. По его словам, "сумма ущерба устанавливается"

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