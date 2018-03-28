Задымление в жилом доме на Коломяжском проспекте в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Задымление в жилом доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге ликвидировали, сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

"Ликвидировано", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии работ по ликвидации.

Корреспондент ТАСС сообщает, что эвакуированные жильцы одного из подъездов многоэтажки начали возвращаться в свои квартиры.

"Никакой опасности нет, разрушений тоже. Ни одна квартира не пострадала", - сказал жильцам начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Всего, по данным администрации Приморского района, были эвакуированы 60 человек из двух подъездов дома.

В администрации района ТАСС уточнили, что по состоянию на 20.30 мск к властям обратились две семьи жильцов этого дома с просьбами предоставить им жилье в маневренном фонде.

"Маневренный фонд рассчитан на 50 человек, пока обратились только две семьи. Если нужно будет разместить более 50, у района есть договоренность с гостиницами", - сказал собеседник агентства. Необходимость во временном жилье, по данным властей, может возникнуть в связи с тем, что дом отключен от коммуникаций в связи с проведением восстановительных работ. Также в нескольких квартирах, где задымление было наиболее сильным, пожарным пришлось вскрыть двери, чтобы удостовериться, что в квартирах никого нет, эти квартиры находятся под охраной полиции.

Ранее власти района сообщили о том, что жильцов эвакуируют в ближайшую школу - гимназию №52. На месте ЧП создан оперативный штаб, решается вопрос о предоставлении им жилья в маневренном фонде. По словам главы администрации Приморского района Николая Цеда, на месте будут всю ночь дежурить полицейские, чтобы обеспечить правопорядок. По его словам, лифты работать не будут, также в доме не будет тепла.

"Мы подключили электриков из всех наших организаций, также поговорили с управляющей компанией. Наши люди будут работать всю ночь, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение дома", - сказал Цед.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:18 мск, пожарные расчеты прибыли на место спустя девять минут после сигнала. В 17:19 мск возгорание удалось локализовать. В МЧС уточнили, что в 23-этажном жилом доме горела изоляция электропроводов в кабель-канале с 13 по 18 этажи общей протяженностью 100 погонных метров. В ликвидации пожара задействовали девять единиц техники и 44 человека личного состава.

В администрации Приморского района сообщили, что за медицинской помощью обратились несколько человек, отравившихся дымом, госпитализировали двухмесячного ребенка.