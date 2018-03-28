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Один человек погиб при обрушении крыши мясокомбината в Воронежской области

Происшествия
28 марта, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что площадь обрушения составила 25 кв. м

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения крыши на Сагуновском мясокомбинате в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах области.

"Около 19:30 мск на территории мясокомбината в городе Красный Восход под тяжестью снега обрушилась часть кровли в одном из зданий", - сказал собеседник агентства.

Площадь обрушения составила 25 кв. м. "В результате ЧП погиб один человек", - сообщил собеседник агентства. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы области.

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