Клиенты горевшего автоцентра в Петербурге получат автомобили 29 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Автоцентр "Рольф" в Санкт-Петербурге, в котором в среду произошел пожар, будет выдавать автомобили клиентам уже в четверг, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании "Рольф" Павел Носов.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Находящиеся на территории дилерского центра автомобили не пострадали, выдачи автомобилей клиентам с завтрашнего дня будут проходить в штатном режиме", - сказал он.

Сотрудник автоцентра ранее сообщал ТАСС, что в шоуруме находилось 20 автомобилей, их успели своевременно вывезти из помещения. Здание дилерского центра и имущество застраховано.

Сигнал о возгорании в автоцентре на улице Савушкина поступил в 15:22 мск, пожарные прибыли на место практически сразу, к ликвидации возгорания привлекалось 24 единицы техники и 107 человек личного состава, сообщили в городском ГУ МЧС. Пожар произошел в помещении склада с автозапчастями на общей площади 500 кв. м. Очевидцы сообщали, что дым от пожара виден в разных районах города за десятки км от места возгорания. По данным ГИБДД, из-за происшествия введены ограничения движения транспорта на Стародеревенской улице.

Как сообщили в МЧС, на данный момент пожар локализован, есть частичное обрушение кровли, опасность распространения пожара ликвидирована.

Согласно данным официального сайта, компания "Рольф" основана в 1991 году, на данный момент дилерская сеть насчитывает 45 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota.