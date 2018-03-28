Пожар в автоцентре в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Пожар в автоцентре "Рольф" на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.

"Пожар в Приморском районе ликвидирован", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что пострадавших в результате пожара нет и автоцентр будет выдавать автомобили клиентам уже в четверг. Находящиеся на территории центра автомобили не пострадали.

Сообщение о возгорании в автоцентре поступило в 15:22 мск, к ликвидации возгорания привлекалось 24 единицы техники и 107 спасателей. Пожар произошел в помещении склада с автозапчастями на общей площади 500 кв. м.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году, дилерская сеть насчитывает 45 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд: Alfa Romeo, Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Toyota.