МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом он написал в среду в Twitter.

"Давал интервью РБК, во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. <...> Сейчас передали полиции, целых две машины приехало <...>. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном", - написал Варламов.

Как утверждается на странице блогера в LiveJournal, его задержали в районе станции московского метро "Чистые пруды" и доставили в ОВД "Мещанский".

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.