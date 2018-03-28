ФСБ возбудила дело против украинских пограничников за угон сейнера из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта./ТАСС/. Управление Федеральной службы безопасности России в Крыму возбудило уголовное дело против экипажа украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовецкого сейнера "Норд", сообщил в среду ТАСС вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На его борту десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, выданные в Керчи.

"Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении сотрудников Государственной пограничной службы Украины возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава" - прим. ТАСС) ", - сообщил Михайличенко, добавив, что задержание судна "является грубым нарушением международного права, а действия украинских пограничников противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года".

По словам Михайличенко, вопрос освобождения крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым. "Организована работа по оказанию членам экипажа сейнера правовой помощи. Прорабатывается вопрос подвоза продуктов питания и питьевой воды для жизнеобеспечения команды сейнера", - сказал он.

С родными и близкими членов экипажа, по словам вице- премьера, поддерживается постоянная телефонная связь. "В ближайшее время будет решен вопрос выделения им материальной помощи от правительства республики", - подчеркнул Михайличенко.

О задержании судна

Сейнер "Норд" зарегистрирован в Крыму. Как сообщил ТАСС помощник главы Госпогранслужбы Украины пресс-секретарь Олег Слободян, судно находится в Бердянске, городе на азовском побережье в Запорожской области. По информации ведомства, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По данным собственника судна, экипажу инкриминируется статья 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), что влечет наложение штрафа или административный арест до пятнадцати суток. Собственник считает незаконными действия украинских пограничников, арестовавших судно и "опасными для жизни и безопасности граждан РФ".

Капитану инкриминируется статья 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией в Крыму и Севастополе проголосовали соответственно 95,6% и 96,7% участников референдума. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.