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В жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар

Происшествия
28 марта, 22:00 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В ликвидации возгорания задействовали три единицы техники и 12 человек

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Жилой дом горит в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого здания в [городе] Мегионе. Сейчас на месте происшествия от МЧС России задействовано три единицы техники, 12 человек личного состава. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь управления МЧС по округу сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. "В 23:06 по местному времени пожар был локализован. Сейчас на месте работает дознаватель. Предварительно половина из комнат, там их 16-18, были не заселены, дом аварийный, под снос", - сказал он.

По данным пресс-службы, администрация города сейчас разместила жильцов в автобусах. Позже их разместят в пункте временного содержания, а уже утром будут решать вопрос об их расселении.

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