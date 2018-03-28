Останки погибших в Кемерове перевезут на экспертизу в Москву 29 марта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Останки погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове перевезут в Москву для генетической экспертизы в четверг, 29 марта. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее она сказала, что сейчас опознаны 27 погибших, тела троих из них доставили в Томск, одного - в Красноярск. Чтобы идентифицировать остальных, необходима генетическая экспертиза, которая может продлиться не меньше 21 дня, добавила тогда Скворцова.

"Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Ее будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. На завтра запланирована транспортировка [останков] в Москву", - сказала она.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей. Среда, 28 марта, объявлена в России днем общенационального траура.