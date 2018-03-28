Следствие подозревает ветеринара из Ростовской области в гибели почти 200 собак

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против ветеринара из города Новочеркасск Ростовской области - по версии следствия, подозреваемый усыпил около 200 собак, применив запрещенный в регионе для этих целей препарат и тем самым допустив мучительную смерть животных. Об этом сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства по результатам проверки, проведенной по сообщениям местных СМИ.

"В ходе проверки установлено, что ветеринарным специалистом допускалось жестокое обращение с собаками, выразившееся во введении животным препарата, относящегося к курареподобным средствам, использование которых в целях медикаментозной эвтаназии запрещено на территории Ростовской области. Применение такого способа эвтаназии повлекло мучительную гибель 173 собак. В отношении ветеринарного специалиста возбуждено уголовное дело по п. д. ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель)", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.