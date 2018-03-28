Блогер Илья Варламов заявил, что его отпустили после задержания в Москве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Блогер Илья Варламов сообщил, что он находится на свободе после задержания в Москве. Об этом он написал в среду в своем Twitter.

"Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51 статью (Конституции РФ, разрешает не свидетельствовать против себя - прим. ТАСС). Отдали паспорт", - написал он.

Ранее в среду Варламов сообщил, что был задержан правоохранителями в центре Москвы во время интервью каналу РБК.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.