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ABC: в Пенсильвании полиция задержала школьника из КНР, угрожавшего устроить стрельбу

Происшествия
28 марта, 23:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, марта. /ТАСС

Полиция обнаружила в доме молодого человека, в частности, арбалет, стрелы и несколько патронов

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НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Полиция в штате Пенсильвания задержала 18-летнего школьника из КНР, приехавшего в США для прохождения обучения по программе обменов, который угрожал устроить в учебном заведении стрельбу. Об этом в среду сообщила телекомпания ABC.

По данным полиции, арестован был 18-летний Ан Тсо Сун, обучающийся в одной из школ в округе Делавэр на юго-востоке штата. Он приехал в США по обмену из Тайваня, являющегося одной из административно-территориальных единиц КНР.

Как заявили стражи порядка, молодой человек заявил своему однокласснику, что он собирается устроить в школе стрельбу. Ученика задержали, предъявив ему обвинения в распространении террористических угроз.

Полиция провела в его доме обыск, обнаружив, в частности, арбалет, стрелы и несколько патронов. После изучения планшетного компьютера подозреваемого стражи порядка выяснили, что он искал возможность приобрести стрелковое оружие.

В США задержанный прибыл по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Он заключен под стражу без права освобождения под залог. Как ожидается, ему предстоит пройти психологическое обследование.

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