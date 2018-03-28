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В Краснодаре эвакуировали детскую больницу по пожарной тревоге второй раз за неделю

Происшествия
28 марта, 23:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, марта. /ТАСС

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории

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КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Около 130 пациентов и сотрудников краснодарской детской краевой больницы эвакуировали в среду из-за задымления, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 22:21 <...> поступило сообщение о задымлении в чердачном помещении здания соматического отделения детской краевой клинической больницы. В 22:22 подразделения МЧС России выехали на место. По прибытию было установлено, что происходит задымление на чердачном помещении. Проведена эвакуация пациентов и медперсонала (131 человек, из них 19 медперсонал)", - говорится в сообщении.

К данному моменту эвакуированные вернулись в здание. По тревоге привлекались 56 человек и 20 единиц техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы выявить причины задымления.

В этой же больнице была эвакуация 24 марта. Тогда горели вещи на лестнице.

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