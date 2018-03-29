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На юго-востоке Москвы горит производственное здание

Происшествия
29 марта, 0:24 дата обновления: 29 марта, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Площадь пожара уточняется

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Производственное здание горит на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве уточнили, что в доме номер 10 по Вязовскому проезду загорелся ангар.

Что горит и площадь пожара, уточняется. На место следуют 11 единиц пожарной техники.

"Площадь пожара составляет 400 кв. метров. Огонь перекинулся на кровлю здания. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на площади 50 кв. метров", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Столичное управление МЧС запросило дополнительные силы для тушения пожара, также на место следуют шесть коленчатых подъемников для тушения кровли.

На месте создан штаб пожаротушения. Спасатели проверяют здание на наличие в нем людей.

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